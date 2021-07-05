Перестрелка между иностранцами в Черкассах: открыто уголовное производство

Вчера вечером в Черкассах в результате конфликта между двумя иностранцами произошла перестрелка. В полиции расследуют инцидент.

Об этом говорится в сообщении﻿ полиции Черкасской области.

По данным полиции, между двумя иностранцами возникла потасовка, в результате которой 46-летний мужчина достал пистолет и осуществил выстрел в лобовое стекло автомобиля марки Peugeot. В результате перестрелки никто не пострадал.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На месте работала следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции. С места преступления изъяты пистолет и гильзы от травматического оружия" , – сообщили в полиции.

Мужчину, стрелявшего с пистолета, задержали. Вскоре ему вручат подозрение и изберут меру пресечения.