Данилов рассказал, есть ли у него президентские амбиции
Совет национальной безопасности Украины, по мнению экспертов, частично взяла на себя президентские функции. Поэтому появились мысли о руководящих политических амбициях секретаря СНБО Алексея Данилова, сообщает 24 Канал.
Несмотря на это, занимать соответствующую должность – очень тяжелая и ответственная работа. Данилов подчеркнул, что у него нет планов относительно президентства.
"Я гораздо более опытный человек, чтобы сказать, что у меня таких планов нет", – подчеркнул Данилов.
Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил ему очень много работы. Поэтому секретарю СНБО есть чем заниматься на действующей должности.
"У меня хватает работы на той должности сейчас, которую мне поручил Владимир Александрович. И этой работы очень-очень-очень много. Это ответ на ваш вопрос", – отметил Данилов.