Данилов рассказал, есть ли у него президентские амбиции

Совет национальной безопасности Украины, по мнению экспертов, частично взяла на себя президентские функции. Поэтому появились мысли о руководящих политических амбициях секретаря СНБО Алексея Данилова, сообщает 24 Канал.

Несмотря на это, занимать соответствующую должность – очень тяжелая и ответственная работа. Данилов подчеркнул, что у него нет планов относительно президентства.

"Я гораздо более опытный человек, чтобы сказать, что у меня таких планов нет" , – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил ему очень много работы. Поэтому секретарю СНБО есть чем заниматься на действующей должности.