Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за града и шквалов

Спасатели предупреждают о сильных дождях, граде и шквалах 5 июля, сообщает Деловая столица.

"5 июля в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с" , — говорят в Службе спасения.

Спасатели установили первый уровень опасности, "желтый", из-за непогоды﻿.

Кроме того, на реке Ворона возле Тисменицы (Ивано-Франковская область) уровень воды может подняться на 0,2-0,6 м и затопить пойму, вероятно также — отдельные прибрежные дома и хозяйственные постройки.