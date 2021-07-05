Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за града и шквалов
Спасатели предупреждают о сильных дождях, граде и шквалах 5 июля, сообщает Деловая столица.
"5 июля в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", — говорят в Службе спасения.
Спасатели установили первый уровень опасности, "желтый", из-за непогоды.
Кроме того, на реке Ворона возле Тисменицы (Ивано-Франковская область) уровень воды может подняться на 0,2-0,6 м и затопить пойму, вероятно также — отдельные прибрежные дома и хозяйственные постройки.