Как дети встречали украинских футболистов после Евро-2020: опубликовано милое видео

Сборная Украины, ставшая одной из восьми лучших команд Европы, вернулась на родину после окончания выступлений на чемпионате. Наши футболисты на протяжении долгого времени не имели возможности общаться со своими детьми, поэтому их встречи после более чем месяца разлуки получились по-настоящему теплыми, сообщает Обозреватель.

На странице телеканалов "Футбол 1/2/3" в Instagram были опубликованы видео с эмоциями семей капитана "Динамо" Сергея Сидорчука и нападающего "Гента" Романа Яремчука. На одном из роликов также видно, как полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский мило общается со своей дочерью Оливией.

Сергей Сидорчук обнимает детей. Источник: Кадр из видео

Дети Сергея Сидорчука. Источник: Кадр из видео

Сын Романа Яремчука. Источник: Кадр из видео

Напомним, что Евро-2020 началось для подопечных Андрея Шевченко с обидного поражения от Нидерландов со счетом 2:3. Во втором туре Украины с трудом обыграла Северную Македонию, а затем минимально уступила Австрии.

Украина обыграла Северную Македоню со счетом 2:1

Благодаря удачному стечению обстоятельств нашей сборной удалось войти в четверку сильнейших третьих команд и выйти в плей-офф турнира. В 1/8 финала мы прошли Швецию, вырвав победу на последней минуте овертайма, а затем были разгромлены Англией в четвертьфинале.