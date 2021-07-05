В ВР хотят вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

Группа народных депутатов от разных фракций зарегистрировала проект постановления, который предлагает Президенту присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу, сообщает Укринформ.

Это предполагает соответствующий проект постановления №5721 "О праздновании 80-летия создания Украинской повстанческой армии" , который обнародован на сайте Верховной Рады .

"Проект Постановления предлагается Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу" , - говорится в пояснительной записке.

Также предусмотрено рекомендации Кабинета Министров о создании организационного комитета, разработки, утверждения и исполнения плана мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания УПА.

Проект постановления содержит рекомендации Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи с празднованием 80-летия создания УПА.

Органам местного самоуправления рекомендуется обеспечить увековечения памяти о борьбе УПА за независимость Украины и о борцах за независимость Украины в ХХ веке.

Целью проекту является праздновании на государственном уровне 80-летия создания УПА и обеспечения надлежащих организационно-правовых условий для такого празднования.

Инициаторами проекту постановления являются народные депутаты от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Родина", "Голос", члены депутатских групп "Доверие", "Партия" За будущее "и внефракционных парламентария.

14 октября 2022 исполняется 80 лет со времени создания первых боевых отрядов Украинской повстанческой армии, которая вела вооруженную борьбу за государственную независимость Украины против оккупационных режимов.