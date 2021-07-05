Модный летний стиль Бохо в одежде 2021

Стиль бохо устремлен на комфорт, подчеркивает шарм и природную красоту. Еще одним плюсом является тот факт, что подходит он женщинам всех возрастов и любой комплекции. С его помощью легко можно скрыть или подчеркнуть фигуру. Любой образ, созданный в бохо стиле, будет неповторим, очарователен и романтичен, сообщает Shoppingcenter.

Одеваться в стиле бохо легко и приятно. Главное, не переступить ту грань, за которой бохо превращается в “капустный” стиль. Поэтому, прежде, чем купить одежду в стиле “бохо”, давайте посмотрим, как составлять эффектные комплекты.

Удобство – главный принцип стиля бохо

Вещи не должны сковывать движений или вызывать дискомфорт. Образы легки и воздушны. Используются невесомые ткани и натуральные материалы. В фаворите хлопок, кружева, вельвет, бархат, шелк, рюши и воланы, вязаные вещи.

Цветовая гамма спокойная, хотя яркие акценты и принты допускаются. Кроме того, всевозможные шарфы, платки, накидки и аксессуары всегда подходят к стилю бохо.

Аксессуары в стиле бохо

Наличие аксессуаров обязательно. Крупные серьги и кулоны, цепочки разной длины, браслеты и бусы с натуральными недорогими камнями, а также шляпы и сумки с бахромой отлично сочетаются со стилем бохо. Популярны украшения из серебра и бисера, из кожи и ниток, сумки из натуральной кожи, плетеные и холщовые с яркими вышивками или принтами. А если аксессуары выполнены своими руками, то вы будете неповторимы!