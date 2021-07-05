Рада хочет уйти на каникулы до 7 сентября

Шестую сессию Верховной Рады девятого созыва предложили перенести с 7 сентября 2021 по 21 января 2022 года, сообщает Вести.

Соответствующий проект постановления №5720 зарегистрировала группа народных депутатов во главе с председателем регламентного комитета, нардепом от "Слуги народа" Сергеем Кальченко.

Нардепы предложили, чтобы открытие 6-й сессии и первое пленарное заседание в ее пределах состоялось 7 сентября.

Предлагается провести десять пленарных недель, из которых до Нового года крайняя - с 14 по 17 декабря, а после него - уже 11-14 января и 18-21 января 2022 года. То есть, депутаты хотят примерно месяц отдыха от пленарных заседаний на новогодне-рождественские праздники.

Шесть недель предлагается определить для работы в комитетах, еще четыре - для работы с избирателями. Десять часов - для часа вопросов к правительству.

Крайнее пленарное заседание текущей - пятой - сессии ВР запланировано на 16 июля.

Седьмая сессия должна начаться 1 февраля 2022.