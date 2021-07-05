Одесса ушла под воду и превратилась в Венецию

Непогода накрыла Украину﻿ 4 июля и Одесса не стала исключением. Так, в городе прошли сильные ливни, которые затопили его. Таким морской курорт давно не видели, сообщает РБК-Украина.

Так, осадки привели к подтоплению переулка Высокого, улиц Водопроводной, Балковской, Среднефонтанской, Армейской, Инглези, Приморской, Мельницкой и ряда улиц в центре города, где коллекторы "Инфоксводоканала" по своим техническим характеристикам не могут справиться с большим объемом дождевой воды. Отмечается, что за 4 июля в городе выпало 24,4 мм осадков, а это больше половины месячной нормы.

Прогнозы синоптиков

Синоптики сообщают, что циклон и антициклон по очереди будут определять погоду в Одессе на этой неделе. Ожидаются сильные дожди, грозы, штормовой ветер и усиление жары. Пик жары придется на выходные. Температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Как мы писали ранее, на одном из самых популярных украинских курортов - Бердянске 4 июля пронесся мощный ураган﻿.

Автор: Людмила Жукова