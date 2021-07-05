СБУ заблокировала схему незаконной приватизации госземель за 100 млн грн

Служба безопасности Украины блокировала схему незаконной приватизации государственных земель на Киевщине. Злоумышленники пытались вывести из государственной собственности территорию лесного фонда в Вышгородском районе.

Как сообщила пресс-служба СБУ, площадь указанного участка - 50 га, а ориентировочная стоимость - более 100 млн грн.

Отмечается, что организаторы «схемы» привлекли к ней должностных лиц сразу трех государственных учреждений: Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, Вышгородской РГА, ГП «Вышедубечанское лесное хозяйство» Гослесагентства.

Чиновники этих учреждений за денежное вознаграждение выполняли указания организаторов "схемы".

Правоохранители провели обыски по местам преступной деятельности. Были изъяты документы, подтверждающие противоправность деятельности фигурантов.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.