Зеленский: Европа должна объединиться в противодействии "СП-2"

Все страны Европы должны объединиться в противодействии реализации строительства магистрального российского газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря как угрозе собственной энергетической безопасности, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

"Следует и далее противодействовать реализации проекта ("Северный поток - 2" – ред.) и привлекать к этой сложной борьбе всех партнеров. Не только Украина. Вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе" , - заявил Зеленский.

Глава Украинского государства подчеркнул, что "введение в эксплуатацию газопровода – это не про экономику, а про оружие" .

"И не только против Украины, но и, уверен, что оружие против всей Европы в будущем. Это прямая ловушка в безопасности для всех" , - сказал он.

"В противодействии энергетической угрозы и для консолидации поддержки Украины необходимо также задействовать международные организации – ООН и ОБСЕ… Тут должна быть широкая поддержка наших инициатив и кадровое присутствие украинцев внутри всех этих и других международных организаций" , - сказал президент.

Зеленский также призвал всех "вместе создавать историю успеха на всех двусторонних и многосторонних треках, быть субъектами и продвигать свои интересы, делать возможное и невозможное, чтобы Украины ставало все более в мире и появлялось больше дружественных партнеров и союзников".