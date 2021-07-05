Разговаривать с самим собой полезно для мозгов

Часто ловишь себя на том, что разговариваешь вслух наедине с самим собой? Расслабься, это еще не означает, что ты типичный клиент психотерапевта, сообщает Men's Life.

Разговоры с самим собой – это вовсе не психическое отклонение от нормы, порой это даже бывает очень полезно для работы головного мозга. Такой вывод ученым помогли сделать неоднократные исследования психологов из Университета Висконсин-Медисон.

Умозаключения специалистов может доказать несложный эксперимент, в котором принимало участие две группы человек. Первая группа добровольцев должны была искать в комнате вещи, которые заранее были спрятаны, при этом комментируя все свои действия. Участники второй группы искали вещи молча.

Результаты этого эксперимента были довольно ошеломляющими – «говоруны» в несколько раз быстрее справились с поставленной задачей по поиску спрятанных вещей в комнате, чем те, кто молча искал необходимое.

Как объясняют ученые, речь помогает человеку ускорять мышление и находить необходимое и верное решение. Проговаривая вслух поставленную задачу вероятность того, что мы выполним ее, повышается в несколько раз. Мысли вслух заставляют нас сконцентрироваться и помогают упорядочить те самые мысли.