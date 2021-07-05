От последствий коронавируса умер Владимир Меньшов

От последствий коронавируса на 82-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер, актёр театра и кино Владимир Меньшов, наиболее известный по фильмам "Москва слезам не верит", а также "Любовь и голуби", сообщает Страна.ua.

У Владимира Меньшова была двухсторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности. Родственники режиссера вызвали скорую утром 22 июня. Прибывшие медики заметили низкий показатель сатурации — 89, поэтому отвезли Владимира Валентиновича в ГКБ №15.

Сегодня в 09:36 он скончался в этой же больнице.