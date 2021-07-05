Украина сделала достаточно для получения сроков вступления в ЕС – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и украинский народ сделали достаточно, чтобы получить от стран Европейского Союза и Североатланитического Альянса (НАТО) подтверждение, когда и как Украина станет членом ЕС и НАТО соответственно, сообщает Интерфакс-Украина.

Такое заявление он сделал выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".