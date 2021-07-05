В Украине сообщили, кому нужно устанавливать приложение "Дома"

Украина вводит меры предосторожности, чтобы не допустить распространения нового штамма вируса "Дельта".

Об этом сообщает Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины.

Со 2 июля приложение Дома надо будет устанавливать гражданам Украины, которые вернулись из Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее 7 дней за последние 14 дней и не прошли или имеют положительный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который должен быть проведен в пунктах пропуска через государственную границу.

Чтобы пересечь границу в Украину из этих стран, гражданам Украины нужен отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный непосредственно в пункте пропуска через государственную границу.

Такой тест проводится до прохождения паспортного контроля. В противном случае необходимо будет пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию с обязательной установкой приложения Дома.

Для иностранцев и лиц без гражданства без отрицательного результата такого теста пересечение государственной границы будет запрещено.

В крупных международных пунктах пропуска через государственную границу в зоне пограничного контроля уже работают пункты тестирования, в которых можно будет сделать быстрый тест.

Условия въезда в Украину из других стран не менялись - поскольку Украина находится в "зеленой" зоне, приложение устанавливать не нужно.