Хакеры REvil потребовали выкуп в $70 млн в биткоинах

Хакеры, совершившие масштабную кибератаку на компанию Kaseya, которая базируется в США, требуют у нее выкуп в размере $70 млн в биткоинах, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным экспертов, за кибератакой стоит хакерская группировка REvil, котороя разместило в интернете сообщение об атаке.

Глава отдела исследований в компании по кибербезопасности Radware Дэниэл Смит отметил, что ранее после кибератак REvil требовала по $ 45 млрд за восстановление зараженной вирусами системы.

Компания Kaseya ранее сообщила, что совершенная кибератака повлияла на менее 40 клиентов компании. К тому же, атака не повлияла на облачные сервисы компании.

В заявлении Kaseya сообщила, что начала работу с рядом компаний по обеспечению безопасности с целью устранения последствий кибератаки.

Агентство отмечает, что многие эксперты отметили высокий уровень проведения этой кибератаки. Так, представитель Kaseya Дана Лидхолм в электронном письме подтвердила, что в случае с этим инцидентом говорится о многочисленных слабых местах в продукции компании. По ее словам, это была "изящная атака с использованием вируса-вымогателя".

Клиентами Kaseya являются компании-провайдеры удаленной информационно-технологической поддержки, также она предоставляет услуги по обеспечению кибербезопасности для малых и средних предприятий.

В субботу президент США Джо Байден заявил, что пока не уверен, причастны россияне к недавней масштабной кибератаке, которые понесли американские компании.

По сообщению западных СМИ, президент США, однако, предупредил, что если все-таки выяснится, что кибератаки провела Россия, США прибегнут к ответным мерам.

В ночь на 3 июля сообщалось, что компания Kaseya претерпела потенциально очень масштабную кибератаку с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака коснулась компаний, прямо или косвенно связанных с Kaseya.

Как отмечалось, масштабная атака хакеров с помощью вирусов-вымогателей, по последним данным, коснулась около 1 тыс. компаний, предоставляющих IT-услуги малому и среднему бизнесу. Такие данные опубликовало агентство Bloomberg с ссылкой на компанию Huntress Labs, специализирующаяся на кибербезопасности.

Убытков хакеры при этом нанесли не только непосредственно IT-компаниям, а и их клиентам. По данным компании ESET, пострадавшие клиенты находятся в 11 странах мира.