Украинский телеканал показал карту России с Крымом

Правительственный телеканал ДОМ в одном из видео про Россию показал карту РФ с Крымом. Видео касалось реформ внутри федерациии, сообщает Вести.

Так, на видео "Приказать ценам не расти. Что придумало правительство РФ" на телеканале ДОМ на заставочном фото ролика была карта России вместе с Крымом.

Как заявил главред телеканала Алексей Мацука, это, вероятно, какая-то техническая ошибка - по его словам, на этой заставке не должена была быть карта РФ с полуостровом.

"Крыма там быть не должно, на этой заставке", - заявил он и добавил, что это ошибка.

По состоянию на сейчас, видео с канала удалили.

Отметим, телеканал ДОМ - это украинский государственный информационно-развлекательный телеканал, созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины.