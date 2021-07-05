Украинский телеканал показал карту России с Крымом
Правительственный телеканал ДОМ в одном из видео про Россию показал карту РФ с Крымом. Видео касалось реформ внутри федерациии, сообщает Вести.
Так, на видео
"Приказать ценам не расти. Что придумало правительство РФ" на телеканале ДОМ на заставочном фото ролика была карта России вместе с Крымом.
Как заявил главред телеканала Алексей Мацука, это, вероятно, какая-то техническая ошибка - по его словам, на этой заставке не должена была быть карта РФ с полуостровом.
"Крыма там быть не должно, на этой заставке", - заявил он и добавил, что это ошибка.
По состоянию на сейчас, видео с канала удалили.
Отметим, телеканал ДОМ - это украинский государственный информационно-развлекательный телеканал, созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины.