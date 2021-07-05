GTA VI выйдет не раньше 2024 года – инсайдер
Журналист издания Bloomberg, Джейсон Шрайер подтвердил информацию инсайдера Тома Хендерсона о предстоящей шестой части Grand Theft Auto, сообщает УНИАН.
Об этом Шрайер заявил на своей странице в Твиттере.
"Все, что сказал Том Хендерсон, совпадает с тем, что я слышал", – подтвердил журналист.
- В частности, Хендерсон сообщал, что GTA VI выйдет не раньше 2024-2025 года.
- Действия шестой части развернуться в современности, в городе Вайс-Сити – вымышленном населенном пункте из GTA: Vice City.
- По данным инсайдера, в Grand Theft Auto VI можно будет играть как мужским, так и женским персонажем – впервые в истории серии.
- Главная героиня игры может быть хакером.
- Сценарий игры будет изобиловать критикой на современные тренды – достанется даже майнерам.
- GTA VI выйдет только на ПК, Xbox Series X и PlayStation 5.
Инсайдер Том Хендерсон известен тем, что сообщил правильную цену PlayStation 5 – задолго до официального подтверждения от Sony.
Напомним, улучшенная версия GTA V выйдет 11 ноября на Xbox Series X и PS5. В день релиза многопользовательский режим игры, GTA Online, выпустят отдельно. Он будет бесплатным для подписчиков сервиса PS Plus в течение трех месяцев. Более того, в первые три месяца после выхода некстген-патча обновленная графика в GTA Online будет только на PlayStation 5.