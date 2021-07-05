В Германии полицейский коленом едва не задушил задержанного

В Германии полицейский три минуты прижимал коленом шею задержанного, который при этом звал на помощь и кричал, что задохнется, сообщает Лента.Ру.

Инцидент произошел в метро Мюнхена. 53-летнего живущего в Германии француза стали задерживать за безбилетный проезд. На видеоролике, в котором замазаны лица участников и изменены голоса, видно, что мужчина ожесточенно сопротивляется аресту: вырывается, пытается драться и кусаться. Он кричит, что задыхается, и многократно зовет на помощь, пока пытается вырваться из рук полицейских.

В течение трех минут один из них применяет прием удержания, похожий на тот, что применяли против Флойда: удерживает коленом его шею. Затем полицейские переворачивают мужчину на живот и застегивают на его руках наручники. Как рассказал сам задержанный, он сопротивлялся, потому что испугался, что погибнет.

Позже оказалось, что задерживать его было не за что: контролеры ошиблись и признали его проездной документ недействительным из-за пометки на нем, которую мужчина сделал от руки. Полицию вызвали из-за того, что он начал спорить и угрожать разорвать билет, который хотели конфисковать.