Кулеба опроверг заявление Лукашенко о контрабанде оружия на границе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявления Александра Лукашенко о контрабанде оружия из Украины и закрытие границы, сообщает Левый берег.

"Он любитель резонансных заявлений, он говорит очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа" , - сказал министр на пресс конференции в рамках форума "Украина 30. Международная политика".

"Здесь нужно сохранять спокойствие и понимать, что Александр Лукашенко - это человек, в отношении которого нужно делать реальный факт-чекинг. И уверяю вас, что его заявление о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по одному параметру. Как и его заявление о том, что граница закрылась. По моей информации по состоянию на сейчас граница работает" , - сказал Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что Украина не ищет конфликта, но будет жестко защищать свои интересы, если кто-то этот конфликт будет пытаться навязать.

Кулеба также прокомментировал зависимость украинского рынка от белорусского топлива и минеральных удобрений.

"К сожалению, так случилось исторически, что мы стали потребителем топлива из Беларуси. По некоторым позициям [у нее] почти монопольное положение. Я считаю, что эту ситуацию нужно исправлять. Мы не можем полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко. Мы не можем позволить себе иметь любой рычаг влияния на Украину. Поэтому нам нужно диверсифицировать эти поставки" , - сказал Кулеба.