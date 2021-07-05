Зеленский заявил о намерении повысить престиж украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании повысить престиж украинского гражданства на международной арене, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика" в понедельник.

"Моя позиция как президента Украины очень проста: каждый гражданин Украины, который находится за пределами нашего государства, должен чувствовать поддержку и чувствовать защиту. Наша общая амбициозная цель – высокий престиж украинского гражданства, украинского паспорта в мире. Престиж украинского паспорта – это уверенность в своем государстве, когда ты оказался в сложной ситуации загранице" , - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что в случае наступления такой ситуации, государственный аппарат должен действовать быстро и четко, для того, чтобы оперативно оказать помощь своим гражданам в других странах.

"Престиж украинского паспорта это также возможность свободно путешествовать по миру" , - добавил Зеленский.

Кроме того, президент указал на необходимость поддерживать и развивать связи между государственным аппаратом в Украине и украинскими диаспорами в разных странах.