Зеленский заявил о намерении повысить престиж украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании повысить престиж украинского гражданства на международной арене, сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика" в понедельник.
"Моя позиция как президента Украины очень проста: каждый гражданин Украины, который находится за пределами нашего государства, должен чувствовать поддержку и чувствовать защиту. Наша общая амбициозная цель – высокий престиж украинского гражданства, украинского паспорта в мире. Престиж украинского паспорта – это уверенность в своем государстве, когда ты оказался в сложной ситуации загранице", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что в случае наступления такой ситуации, государственный аппарат должен действовать быстро и четко, для того, чтобы оперативно оказать помощь своим гражданам в других странах.
"Престиж украинского паспорта это также возможность свободно путешествовать по миру", - добавил Зеленский.
Кроме того, президент указал на необходимость поддерживать и развивать связи между государственным аппаратом в Украине и украинскими диаспорами в разных странах.
"Украинскую общину в мире всегда видно, слышно, и это замечательно", - резюмировал Зеленский.