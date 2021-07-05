Во Львове девушки устроили вечеринку на мемориале

Во Львове молодые девушки решили отпраздновать 18-летие подруги на Мемориале Героев небесной сотни. Они пили, веселились там, куда приходят в печали родственники погибших, сообщает РБК-Украина.

Интересно, что после видео в соцсетях, девушка удалила не только ролик, но и свой аккаунт.

По телефону отец именинницы рассказал, что подруги хотели устроить ей сюрприз и праздник ко дню совершеннолетия. Сейчас молодые особы сожалеют о своем поступке.

"Подруги моей дочери хотели поздравить ее с днем рождения. Ни я, ни моя дочь не знали, что это будет происходить на смотровой площадке мемориала Героям Небесной Сотни, поскольку моя дочь туда вели подруги с завязанными глазами. Моя дочь уже второй день плачет. Мне тоже очень жаль, что так произошло, и что наши дети, в частности, дочь, вообще мало задумываются над теми трагическими событиями, которые были недавно в нашей стране " , - сказал мужчина.

Автор: Людмила Жукова