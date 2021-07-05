Нефтяному рынку предсказали угрозу ценовой войны

Если переговоры ОПЕК+ о добыче нефти полностью провалятся, то рынок может столкнуться с ценовой войной. Аналитики не считают такой сценарий наиболее вероятным, но не исключают этой угрозы, сообщает Лента.Ру.

"В ближайшие сроки отсутствие соглашения, очевидно, будет означать, что все будут вести добычу по своему усмотрению и будут близки к ценовой войне" , — объяснил Алехандро Барбахоса, вице-президент Argus Media по нефтяному сектору на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стратег RBC Capital Markets Хелима Крофт также предсказывает, что в случае полного провала переговоров "существует риск возвращения к сценарию, в котором каждый будет играть за себя". В таком случае цены перестанут расти и начнут падать.

"Мы не думаем, что это очень вероятно, но исключать такого нельзя" , — подчеркнула она.

С другой стороны, если ОПЕК+ не сумеет договориться об увеличении добычи, то цены могут вырасти на фоне недостатка предложения, и в итоге это создаст угрозу для восстановления экономики. Нефть подорожает, если альянс примет решение сохранить статус-кво, объяснила специалист RBC Capital Markets. Однако вероятность роста цен до 100 долларов за баррель столь «политически противна» для США, что власти страны, по мнению аналитика, «обратятся к ключевым игрокам, чтобы избежать фейерверков» при продолжении переговоров.

2 июля Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры не смогли достичь договоренностей по поводу добычи нефти из-за возражений Объединенных Арабских Эмиратов. В ОАЭ объяснили, что поддерживают увеличение добычи нефти с августа до конца 2021 года, но не согласны с продлением параметров сделки до конца 2022 года. Новые переговоры назначены на 5 июля.