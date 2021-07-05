В МИД объявили конкурс на вакансии дипломатов по торговле

Министерство иностранных дел будет способствовать продвижению отечественных компаний-экспортеров на международных рынках, сообщает УНИАН.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время всеукраинского форума «Украина 30. Международная политика», который проходит сегодня в Киеве.

"Моя любимая тема - о том, как мы «накачиваем экономические мышцы». Сильная внешняя политика невозможна без сильной экономики. Гордиться Украине легче и веселее с полным кошельком. Каждая украинская компания-экспортер может рассчитывать на МИД. Мы советуем, ведем за руку, помогаем найти партнеров за рубежом, выгодный рынок, продавать свои товары и услуги там, где хотят их покупать" , - сказал он.

По словам Кулебы, в 2020-2021 годах в координации с другими органами власти министерство открыло и возобновило доступ более 50 товарных групп украинской продукции на рынки 15 зарубежных стран.

"В 2021 году при содействии Совета экспортеров и инвесторов при МИД уже 147 украинских компаний начали работу на новых иностранных рынках, 109 украинских компаний получили помощь дипломатов для участия в тендерах зарубежных стран и международных организаций" , - добавил он.