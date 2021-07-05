В Молдове похищение Чауса рассматривают как давление Зеленского на Порошенко

Молдавские СМИ опубликовали отчет парламентской комиссии, которая изучала обстоятельства похищения. И выводы молдавских депутатов для Украины крайне неутешительны, сообщает Буквы.

Прежде всего - причастность украинских граждан к похищению утверждается как неоспоримый факт. Этого достаточно для того, чтобы Украина принимала самое активное участие в расследовании инцидента, в котором украинское гражданство есть и у жертвы, и у угонщиков. Однако на практике оказалось, что ситуация диаметрально противоположная - Украина всячески уклонялась от участия в расследовании.

Второе - похищение Чауса рассматривается в Молдове как элемент реализации личной заинтересованности Владимира Зеленского в том, чтобы привлечь к ответственности Петра Порошенко, о чем прямо указано в опубликованном отчете.

Очевидно, от Чауса ожидали определенных показаний, заявлений, которые помогли реализовать многочисленные попытки Офиса генпрокурора выдвинуть пятому президенту очередные обвинения. Однако подобные попытки очевидно провалились, учитывая, что жена и адвокаты Чауса расценили недавно опубликованное в телеграмм-канале видео Чаусом как еще одно доказательство насильственного удержания его в неволе, а не как намерение свидетельствовать против Порошенко.

Третье - выводы парламентской комиссии свидетельствуют о том, что версия о причастности украинских спецслужб к похищению Чауса является сейчас одной из главных, и украинская власть приложила немало усилий, чтобы окончательно убедить в этом молдавских коллег.

Кроме того, что молдавские правоохранители задержали двух причастных к похищению лиц, которые подтвердили участие в нем украинских спецслужб, следственная комиссия акцентирует внимание на ряде факторов, свидетельствующих о непосредственной заинтересованности украинской власти в том, чтобы расследование похищения Чауса зашло в тупик.

Прежде всего речь идет об игнорировании обращений молдавских правоохранителей и парламента, а также саботаж расследования со стороны представителей Украины. Отмечается, что ни Офис генпрокурора, ни Верховная Рада Украины не ответили на запросы молдавских следственных и парламентской комиссии, а представители Украины в молдавско-украинской следственной группе просто проигнорировали заседание.

Значительнуя роль отведена и поведению военного атташе посольства Украины в Молдове Сергея Сметанюка. В отчете парламентской комиссии прямо указывается , что Чауса вывезли из Молдовы в багажнике автомобиля Toyota Rav4, который принадлежит посольству и за рулем которого был господин Сметанюк.

Украина отказала во всех ходатайствах молдавских правоохранителей относительно проведения следственных действий с этим автомобилем и допрос военного атташе, который впоследствии вообще покинул Молдову вместе с семьей. Депутаты обращают внимание - сына военного атташе отчислили из учебного заведения в Молдове по заявлению его матери, он так и не завершил учебного года, хотя обычная практика в случаях истечения срока полномочий дипломатов свидетельствует о том, что их дети все же заканчивают учебный год в стране пребывания.

Заслуживает внимания отраженный в отчете эпизод с пересечением молдавской границы Сергеем Сметанюком. Когда его авто остановили молдавские пограничники, он отказался выйти из салона, а вскоре в пункт пропуска прибыло авто с вооруженными украинскими военными "д ля урегулирования ситуации".

Со всем этим вывод парламентской комиссии - "До сих пор мы не знаем, по чьей инициативе действовал военный атташе (по своему усмотрению или по чьей-то указке), но, безусловно, можно утверждать, что у него есть вся поддержка дипломатической миссии и украинской власти..." - можно назвать вершиной дипломатического поведения со стороны молдавских властей.

Наверное, не нужно объяснять, что вряд ли военный атташе взялся бы по собственной инициативе вывозить похищенного человека в багажнике через границу, а также у него были полномочия привлечь вооруженных военных для "облегчения" пересечения границы.

Не менее маловероятно и то, что подобный приказ военнослужащим могли отдать в любом из военных ведомств по собственной инициативе и без прямого приказа с высокой инстанции.

Итог расследования парламентской комиссии Молдовы звучит так: согласно информации, поступившей в следственной комиссии от государственных учреждений, похищение экс-судьи Чауса было совершено организованной группой лиц, состоящей из идентифицированных украинских граждан, которые проникли на территорию Республики Молдова через пункты пересечения границы через несколько недель до похищению, но покинули нашу страну через КПП в Атаках, через час после отбытия бывшего военного атташе Украины на автомобиле модели RAV4 с дипломатическими номерами, в багажнике которого был гражданин Чаус.

По данным правоохранительных органов, в этой операции участвовали сотрудники Главного управления разведки украинской армии.

На основании всего перечисленного комиссия рекомендовала Министерству иностранных дел и евроинтеграции Молдовы рассмотреть действия и бездействие Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Молдова Марка Шевченко и бывшего военного атташе Сергея Сметанюка с точки зрения нарушения положений Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях, направить ноту протеста Украине по вторжение спецслужб Украины на территорию Молдовы, а кроме того - передать официальную позицию и повысить осведомленность Совета Европы, Европейского парламента, ОБСЕ, ПАСЕ о недопустимости повторения подобных ситуаций, квалифицированных как посягательство на национальную безопасность Республики Молдова.

Кажется, это первое обвинение подобного уровня в адрес Украины с 1991 года. Поскольку международные отношения - это сфера ответственности именно президента, то хотя кое в чем Владимир Зеленский смог сделать то, чего не смогли его предшественники.

Однако то, что молдавские депутаты фактически прямо обвиняют украинских дипломатов и спецслужбы в похищении, а Украина - в недружественных действиях и посягательстве на нацбезопасности Молдовы, является не единственной проблемой, которую украинская власть создала "на ровном месте" . В отчете комиссии значительную роль отведена и обвинению в адрес молдавских спецслужб и непосредственно - президенту Маи Санду.

Похищение Чауса депутаты называют покушением на национальную безопасность Молдовы, а ответственность за то, что похищение стало возможным, возлагают на Службу информации и безопасности (молдавский аналог СБУ), рекомендуя уволить ее руководителя, так же, как и руководителя контрразведки - за бездействие или за пособничество угонщикам.

Госпожу Санду обвиняют в игнорировании работы следственной комиссии, ее заседаний, а также отказе предоставить материалы, необходимые для проведения расследования. В заключении комиссии подтверждается предположение, сделанное в одной из предыдущих публикаций о похищении Чауса - о том, что между Офисом президента Зеленского и Администрацией Маи Санду велись переговоры об экстрадиции Чауса. А также находит подтверждение вывод о том, что похищение Чауса будет использовано политическими противниками президента Молдовы.

Следует напомнить, что Мая Санду начала свою каденцию с обнадеживающего визита в Украину, а взамен получила серьезный политический кризис и удар по своим позициям от украинской власти. С таким подходом к союзникам вопрос "почему мы еще не в НАТО?" может получить очень четкий ответ, который, впрочем, не очень понравится автору вопрос.

Итак, что мы имеем "в промежуточном итоге" . Правоохранительные органы Молдовы убеждены и имеют доказательства причастности украинских спецслужб к похищению Чауса, а также пособничество украинских дипломатов в его вывозе за пределы Молдовы. Как военная сфера, так и международные отношения - полная прерогатива президента Украины, поэтому очевидно, куда в первую очередь будут направлены закономерные претензии правительства Молдовы.

Впрочем, президента Зеленского и его Офис спасает спровоцированный похищением политический кризис в Молдове - по крайней мере некоторое время там будут заняты перевыборами и внутренними проблемами.

Однако вопрос Чауса остается нерешенным, и каждая попытка его решения будет неизбежно порождать новые кризисы. Кроме этого, отношения Украины и Молдовы серьезно испорчены, а репутация Украины как партнера - безнадежно подмочена. Украинская же власть пытается сделать вид, что ничего не происходит...

Назар Черный