НАБУ завершило расследование по "делу ВиЭйБи Банка"

2 июля 2021 НАБУ и САП завершили расследование по подозрению 14 человек в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного ПАО «ВиЭйБи Банк» Национальным банком Украины, сообщает НАБУ.

Речь идет о:

9 должностных лицах Нацбанка, в т.ч. екс-первого заместителя председателя НБУ;

екс-заместителя председателя правления ПАО «ВиЭйБи Банк»;

заместителя директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка);

трех должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО «ВиЭйБи Банк».

Расследование по подозрению еще трех человек - фактического владельца, екс-главы правления и екс-главы наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк» - выделено в отдельные производства, которые остановлено в связи с розыском этих лиц.

Следствие установило, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя «ВиЭйБи Банк» не подал все необходимые для этого документы (как например, программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, пристало на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн несмотря 1,8 млрд грн, заявленных «ВиЭйБи Банком». Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку». Это - в дополнение к ранее уже полученных от Нацбанка и невозвратных 3 млрд грн кредитов. 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал «ВиЭйБи Банк» неплатежеспособным.

Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, «ВиЭйБи Банк» не вернул.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года. В феврале 2019 бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве по ГСУ Национальной полиции, следователи которой 09.08.2019 закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

Однако, в сентябре 2019 постановление о закрытии отменено Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу детективами Национального бюро.