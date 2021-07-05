ПриватБанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Государственный ПриватБанк запустил акционное предложение для предпринимателей. Ставки по программе финансирования "КУБ" снизили на 0,2 процентного пункта в месяц до конца июля, сообщает UBR.

До августа будут действовать льготные ставки для малого бизнеса и компаний:

1,4% в месяц – первые полгода (было 1,6%);

1,2% в месяц – последние полгода (было 1,4%).

Получить кредит в банке по сниженной ставке в рамках программы "КУБ" могут юридические лица и предприниматели, которые хотят впервые воспользоваться программой и не имеют действующих соглашений по такому кредиту, а также не подавали в последние 30 дней заявку на его получение.

Подать документы можно в "Приват24 для бизнеса".

"В общем ПриватБанк предоставляет бизнес-кредиты в течение трех дней, а подписать документы можно прямо в смартфоне с сервисом SmartID (бесплатно)" , – уточняет пресс-служба.

По данным банка, с начала года кредиты "КУБ" получили 13 тыс. компаний на общую сумму 2,5 млрд грн.