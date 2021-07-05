Экс-сотрудник биткоин-биржи сознался в краже более $170 000

Бывший сотрудник находящейся в процессе ликвидации новозеландской биткоин-биржи Cryptopia признался в хищении свыше $170 000 в криптовалюте, сообщает ForkLog.

Дело рассматривал окружной судья Крайстчерча Аллистер Дэвис. Сотрудник, имя которого не разглашается, признал себя виновным по двум пунктам обвинения.

Он рассказал, что во время работы в Cryptopia создал копии закрытых ключей от кошельков пользователей и сохранил их на USB-накопитель. Использовав личный компьютер, мужчина вывел криптовалюту на 245 000 новозеландских долларов (~$170 519).