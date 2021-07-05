В РФ заявили, что сторонники нацизма влияют на политику Украины

Власти Российской Федерации считают, что сторонники нацизма и последователи националиста Степана Бандеры якобы влияют на политику Украины. При этом официальная Москва не утверждает, что к власти в Украине пришли бандеровцы, сообщает РБК-Украина.

В частности, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сторонники нацизма в Украине на сегодня якобы в почете.

"Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины" , - отметил Песков.

На просьбу прокомментировать заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева о том, что к власти в Украине пришли якобы бандеровцы, он заявил, что это позиция исключительно этого человека.