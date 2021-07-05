В Украине COVID-сертификаты уже доступны пользователям "Дія"

Заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб заявил, что цифровые COVID-сертификаты уже доступны первым пользователям приложения "Дія".

Об этом свидетельствует публикация Алексея Вискуба в Facebook.

По его словам, первые цифровые сертификаты уже доступны для вакцинированных лиц. Кроме того, в течение июля обещают запустить ПЦР-тестирование и сертификаты для тех, кто уже переболел коронавирусом.

"Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации. Работаем над этой проблемой, чтобы все вакцинированные смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных", - подчеркнул Вискуб.

Заместитель министра отметил, что "на этой неделе стартует этап прохождения самооценки готовности к признанию украинских сертификатов странами-членами ЕС, после чего будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений".

Вискуб напомнил, что сейчас введено 2 вида сертификата: международный для путешествий (после завершения процедуры признания) и внутренний для использования внутри страны, например, посещения массовых мероприятий.