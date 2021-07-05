В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против COVID-19

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения.

Об этом говорится в сообщении﻿ на сайте Минздрава.

Вакцина разрешена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.

Janssen - это векторная вакцина разработана, фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Вакцина содержит обезврежен аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующего Шиповидная белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.