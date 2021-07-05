Большинство населения против продажи сельхозземли иностранцам – опрос

71,7% опрошенных украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли, при этом, 84,1% опрошенных - не поддерживают продажу земли иностранцам, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22-29 июня 2021 года.

Отмечается, что 21% опрошенных не поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли еще 7,2% - не определились или отказались отвечать.

"В случае проведения референдума, на который будет вынесен вопрос "Поддерживаете ли Вы запрет на продажу сельскохозяйственной земли?" 65,2% респондентов проголосовали бы "за", а 21,8% проголосовали бы "нет".

Еще 6,5% не взяли бы участия в голосовании, а 6,4% не определились или отказались отвечать. Таким образом, среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет", - говорится в сообщении.

В то же время 84,1% опрошенных не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам.

Поддерживают продажу иностранцам - 12,1% (а еще 3,8% затруднились или отказались отвечать).

Опрос проводил КМИС с 22 до 29 июня 2021 года методом личного ( "face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews).

Опрошено 2031 респондента, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.