Range Rover готовит новое поколение модели Sport

Range Rover готовит новое поколение модели Sport
Фото: toyota-3245397_1920.jpg

Британская компания Jaguar Land Rover начала дорожные испытания нового поколения кроссовера Range Rover Sport. Автомобиль замечен на тестах в глубоком камуфляже, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает портал Carscoops. Несмотря на защитный декор, можно увидеть, что автомобиль получит узкую решетку радиатора и новые светодиодные фары. Кроме того, капот станет выше, а центральный воздухозаборник – крупнее.

Несмотря на защитный декор, можно увидеть, что автомобиль получит узкую решетку радиатора и новые светодиодные фары
Несмотря на защитный декор, можно увидеть, что автомобиль получит узкую решетку радиатора и новые светодиодные фары. Источник: Carscoops
Капот станет выше, а центральный воздухозаборник – крупнее
Капот станет выше, а центральный воздухозаборник – крупнее. Источник: Carscoops

Боковины кузова украсят широкие выштамповки, а силуэт новинки станет более обтекаемым.

Боковины кузова украсят широкие выштамповки, а силуэт новинки станет более обтекаемым
Боковины кузова украсят широкие выштамповки, а силуэт новинки станет более обтекаемым. Источник: Carscoops

Напомним, что второе поколение модели Range Rover Sport дебютировало в 2013 году, а в 2017-м на автошоу в Лос-Анджелесе прошла презентация рестайлинговой версии. Премьера третьей генерации модели передвинулась в связи с пандемией и общей ситуацией на автомобильном рынке.

Второе поколения подвергли рестайлингу и модернизации в 2017 году
Второе поколения подвергли рестайлингу и модернизации в 2017 году. Источник: Land Rover

Третья генерация модели будет адресована широкой аудитории. Покупатели смогут выбирать между несколькими силовыми агрегатами, включая различные виды гибридов, а также с полностью электрическим приводом. По предварительной информации, под капотом может появиться V8 от BMW.

По предварительной информации, под капотом может появиться V8 от BMW
По предварительной информации, под капотом может появиться V8 от BMW. Источник: Carscoops

Более полную информацию мы сможем узнать в конце нынешнего или начале будущего года, когда состоится дебют нового флагмана модельной гаммы компании – люксового внедорожника Range Rover.

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