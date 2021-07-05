СБУ разоблачила главарей "Востока", которые пытали украинских военных
Контрразведка СБУ разоблачила двух боевиков так называемой "ДНР", которые подозреваются в нарушении законов и обычаев войны. Спецслужба установила, что они причастны к пыткам украинских военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
"Установлено, что двое жителей Донетчины в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должностях" командиров подразделения так называемого" Батальона Восток ", они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманово", - сообщили в СБУ.
По данным следствия, боевики жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление, не оказывали медицинской помощи раненым. По информации спецслужбы, пока главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.
"Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрениях по: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.