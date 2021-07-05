СБУ разоблачила главарей "Востока", которые пытали украинских военных

Контрразведка СБУ разоблачила двух боевиков так называемой "ДНР", которые подозреваются в нарушении законов и обычаев войны. Спецслужба установила, что они причастны к пыткам украинских военнослужащих.

Об этом говорится в со﻿общении СБУ.

"Установлено, что двое жителей Донетчины в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должностях" командиров подразделения так называемого" Батальона Восток ", они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманово" , - сообщили в СБУ.

По данным следствия, боевики жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление, не оказывали медицинской помощи раненым. По информации спецслужбы, пока главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.