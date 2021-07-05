Во Львовской области 6-летний мальчик установил рекорд Украины

Во Львовской области 6-летний мальчик по имени Марко Данчевский установил рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру на карте", сообщает Деловая столица.

"Мальчик продемонстрировал блестящий результат, без заминки назвав 196 стран по контуру на карте за 13,5 минут. При этом юный эрудит не допустил ни одной ошибки!" , — написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

По словам Ветровой, достижение Марка внесено в Национальный реестр рекордов Украины в категорию "Дети".

Также сообщается, что увлечение географией у мальчика началось несколько лет назад с рабочего кабинета его дедушки, который работает директором Стрыйской общеобразовательной школы №10. Ребенка заинтересовала большая географическая карта мира, которая висит на стене в кабинете.

Как отмечается, сейчас Марк знает не только названия и месторасположение всех без исключения стран мира, но и их государственные флаги и может рассказать много историй развития этих стран.