Трендовые бикини 2021: названы лучшие модели

Летом 2021 в тренде будут асимметричные купальники, а также бикини с яркими принтами, вырезами на талии и завязками. Некоторые из них вернулись в моду из прошлых годов и будут покорять еще много лет, сообщает Обозреватель.

Подборка самых трендовых и актуальных купальников на сегодняшний день и в чем особенность каждой модели, читай далее в материале.

Асимметричные бикини

Такой вариант купальника будет смотреться необычно, но одновременно эффектно. Популярными в этом году будут как слитные модели, так и на одно плечо.

Асимметричные бикини

Яркие принты

Лучшим окрасом для купальников в этом сезоне являются полоска, горошек, цветочный принт, различные переплетения, имена и логотипы брендов.

Яркие принты

Купальники с вырезами

Модели с вырезами выглядят очень сексуально, женственно и при этом необычно. Вы точно сможете обеспечить себе незабываемый пляжный образ.

Купальники с вырезами

Купальники с завязками

Это главный мастхэв лета 2021. Такая модель в хорошем свете покажет ваши формы, а также покорит окружающих.

Купальники с завязками

Бикини с открытыми бедрами

Эта модель сделает акцент на талии и удлинит ноги. Можно выбрать с глубокими вырезами в области бедер, а также декольте. Кроме того, дизайнеры предлагают варианты с прозрачными вставками, цветочными принтами и аппликацией.