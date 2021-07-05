Цены на бензин и ДТ резко пошли вверх

Розничные цены на бензин и дизельное топливо 5 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем значительно выросли. Автомобильный газ подешевел на одну копейку, сообщает РБК-Украина.

Фото: цены на АЗС (инфографика РБК-Украина)

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,07 гривен за литр (+0,31 гривен), на бензин А-95 - 30,01 гривен за литр (+0,26 гривен), на дизельное топливо - 28,34 гривен за литр (+0,11 гривен), на автогаз - 15,37 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Напомним, на прошлой неделе Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать наценку.

С учетом максимальных наценок цена бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,55 гривен за литр.