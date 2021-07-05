Дефицит арбузов и дорогие ягоды: прогноз по ценам

Погода вносит свои коррективы в продуктовую корзину — цены на некоторые фрукты, ягоды, овощи и прочие сельхозтовары постоянно меняются, но при этом, несмотря на ожидания, сильно не падают, сообщает Вести.

В то же время есть надежда на то, что некоторые группы товаров могут подешеветь из-за того, что их меньше отправят на экспорт.

Чего в Украине будет вдоволь, а что может быть в дефиците — читайте в материале.

Сахар бьет рекорды

Новостью начала месяца стал запрет, введенный российскими властями на экспорт ряда товаров из Украины. В РФ нельзя ввозить украинский сахар, макароны, минеральную и газированную воду, майонез, кетчуп, мороженое, мюсли, попкорн, какао-пасты, готовые или консервированные ракообразные, корма для животных и прочее, — об этом сообщили в российском правительстве. Запрет действует на товары, которые не только произвели в Украине, но и переместили через нашу территорию.

Как отметил глава экономического клуба Олег Пендзин, ожидать, что цены на запрещенные к экспорту товары рухнут в Украине, не стоит. А все, что происходит с запретами на товар, — это не что иное, как торговые войны.

"На моей памяти уже лет двадцать РФ запрещает какие-то товары из Украины, Украина — из РФ. Вы же помните, даже когда были теплые дружественные отношения с северным соседом, разворачивались "сырные" и "конфетные" войны. Этот процесс не завязан на дружбе или вражде, он завязан на финансово-экономических интересах конкретных производителей РФ. Как только местные производители увеличивают производство, тут же стараются выбить конкурентов. Это не удивительно.

Мы и так с каждым годом сокращаем экспорт в РФ. Но то, что товар не продадут в РФ, никак не скажется на ценах внутреннего рынка. Скажем, сахар мы поставляем не только в РФ, и его цена не изменится, потому что она формируется, исходя из мирового рынка. То же самое у нас и с подсолнечным маслом, и по зерновой группе. Мы слишком много продаем товаров на экспорт по всему миру, поэтому та часть, которая не пойдет в Россию, пойдет в другие страны", — рассказывает Олег Пендзин.

Показательно, что в Украине сегодня цена на сахар в два раза выше, чем в Европе, возмущается президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк.

"На протяжении уже 11 месяцев наша переработка получает сахар по самой высокой в мире цене. Стоимость сахара на Лондонской бирже упала до 432 долларов за тонну, в то время как в Украине цена выросла до более чем 780 долларов за тонну. То есть сегодня цена в Украине почти в два раза выше, чем европейская. Производство сахара в этом сезоне составило 1,2 млн тонн при потреблении внутри страны 1,5 млн тонн. С учетом импорта, дефицит составляет 60–70 тыс. тонн, а это привело к подорожанию кондитерских изделий на 15–20%", — сказал он.

В то же время в рознице цена на сахар постоянно снижается. Если в начале мая сахар-песок продавали по цене около 25,05 грн/кг, то уже с 1 июня благодаря поступлению на рынок сахара из ЕС опустилась до 24,9 грн/кг. Очередные поставки должны перекрыть дефицит в 150 тыс. тонн. И в результате ожидается снижение цен в июле на 1–2 грн. Правда, период заготовки варенья, джемов, компотов, где без сахара не обойтись, уже идет.

Летний ценопад начался

Падают цены не только на сахар, но и на сезонные фрукты и ягоды. Так, только за одну неделю малина подешевела на оптовом рынке на 48%, и теперь ее можно приобрести по 60–120 грн/кг. Впрочем, в прошлом году ягода стоила почти в два раза дешевле.

А аграрии, выращивающие черешню, недовольны снижением стоимости на нее. Сейчас эту ягоду предлагают купить по 25–30 грн/кг у производителя оптом, а на рынке "Столичный" фермеры продают по 45–50 грн/кг. Так же сегодня упала цена на клубнику — оптом ее реализовывают по 35–40 грн/кг, но ягода уже отходит. На подходе, уверяют аграрии, снижение цены на 10–15% на вишни, сливы и абрикосы. Но они все равно будут выше, чем в прошлом году — из-за дождей, града и порывистого ветра, которые уничтожили в некоторых регионах часть урожая. А вот урожай персиков обещает быть хорошим, как и яблок.

"На прилавках украинских торговых точек появились смородина, крыжовник и ежевика. Пока цена высокая, не уступает малине, но по мере увеличения предложения стоимость вкусных и полезных сезонных ягод будет стремительно снижаться", — рассказывает аграрный аналитик Валерия Скидан.

Также, по ее словам, в июле традиционно идет снижение цен от 15 до 30% на овощи — огурцы, помидоры, болгарский перец, баклажаны, кабачки. Подешевели также укроп, шпинат, щавель и петрушка, но подорожали салат Айсберг, базилик и кинза.

Арбузов не ждите — затопило

А вот ранних бахчевых в этом году не будет. Аграрии уже дважды пересевали бахчу, поэтому время сбора урожая сместится на август-сентябрь, а ценники, скорее всего, будут высокими.