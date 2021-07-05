Запасы в ПХГ Украины выросли почти на миллиард кубометров

Запас природного газа в украинских подземных газохранилищах (ПХГ) по состоянию на 1 июля 2021 года составил 16 млрд куб. м. Это на 18,4% меньше прошлогодних показателей, сообщает UBR.

Всего с начала нынешнего сезона в ПХГ закачали 930 млн куб. м. В прошлом месяце темпы закачки несколько выросли по сравнению с маем, достигнув 570 млн куб. м. Но этот показатель в три раза меньше, чем было в июне 2020 года.

"Сейчас мы уже видим четкий положительный прогноз и значительный рост импорта газа на таможенную территорию Украины в течение июля. В то же время Оператор газохранилищ продолжает переговоры с заказчиками услуг. По предварительным оценкам, к отопительному сезону мы подойдем с запасами газа в ПХГ на уровне 19-20 млрд куб. м", – прокомментировал и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Что касается хранения газа в режиме "таможенный склад", то объемы голубого топлива иностранных трейдеров составляют 4,1 млрд куб. м. Это на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в режиме short-haul (мощности с ограничениями) накопили 3,1 млрд кубов.

Компании-резиденты хранят в режиме "таможенный склад" 600 млн куб. м (в два раза меньше, чем в прошлом году). Из них объем газа, закачанного в ПХГ в режиме short-haul, равен 530 млн куб. м.

Напомним, что, согласно плану мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/22, в газовых хранилищах Украины должно быть не менее 17 млрд куб. м голубого топлива. Процесс импорта газа в ПХГ начался в июне. А сезон отбора завершился 30 апреля и оказался одним из самых длительных – 194 дня.