Укртранснафта сможет транспортировать нефть "трубой Медведчука"

На заседании Нацкомиссии по энергетике и комуслуг 5 июля "дочке" Нафтогаза, Укртранснафте, выдали лицензию на право транспортировки нефтепродуктов частью нефтепровода "Самара - Западное направление", сообщает Экономическая правда.

Также решением НКРЕКУ было приостановлено до 6 января 2022 (включительно) лицензию по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, выданной ранее ООО "ПрикарпатЗападтранс".

Напомним, "Укртранснафта" п﻿одписала с Агентством по розыску и менеджмента активов (АРМА) договор на управление украинской части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" сроком на 5 лет.