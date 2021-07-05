Настя Каменских позировала в ярком летнем образе

Популярная певица Настя Каменских летом много работает. Для рабочих встреч и выступлений она выбирает яркие наряды. Они не только эффектно смотрится, но и обеспечивает отличное настроение на весь день, сообщает 24 Канал.

Знаменитость устроила фотосессию в собственном загородном поместье. NK предстала перед камерой в льняном костюме яркого желтого цвета. Наряд состоял из пиджака, застегивающегося на одну пуговицу, и укороченных брюк. Под пиджак Настя не надевала нижнее белье, что придало образу сексуальности.

Волосы Каменских уложила в фирменные кудри. Довершила look изысканными серьгами. Также внимание привлекает безупречный белый маникюр и педикюр звезды.

Фото из инстаграма Насти Каменских