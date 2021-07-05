Третья доза вакцины Sinovac увеличивает количество антител

После третьей дозы вакцины Sinovac в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение антител, сообщает Укринформ.

"Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введения 3-й дозы Sinovac... Результаты достаточно высоки, через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10-20 раз", - заявил профессор медицинского факультета Стамбульского университета.

С 1 июля в Турции позволили вводить третью дозу вакцины медикам и гражданам старше 50 лет.