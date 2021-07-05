На канале "Дом" не знают, как карта РФ с Крымом попала в эфир
Телеканал "Дом" сделал заявление из-за трансляции в эфире карты России с изображением оккупированного Крыма. Там не знают каким образом изображение попало в эфир, потому что в распоряжении канала нет такой графической заставки.
Об этом говорится в сообщении вещателя.
Инцидент произошел во время трансляции программы "Русский дневник".
"Все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку - карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности", – говорится в завлении.
Канал проводит служебную проверку по факту попадания этой заставки в эфир.
"Этой графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков - неизвестно", – добавили в "Доме".
В то же время, на канале уже отстранили всех причастных к производству программы, а также установили вероятного виновника инцидента.
"Дом" также публично обратился к СБУ с просьбой о помощи в проведении служебного расследования.