На канале "Дом" не знают, как карта РФ с Крымом попала в эфир

Телеканал "Дом" сделал заявление из-за трансляции в эфире карты России с изображением оккупированного Крыма. Там не знают каким образом изображение попало в эфир, потому что в распоряжении канала нет такой графической заставки.

Об этом говорится в сообщении﻿ вещателя.

Инцидент произошел во время трансляции программы "Русский дневник".

"Все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку - карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности" , – говорится в завлении.

Канал проводит служебную проверку по факту попадания этой заставки в эфир.

"Этой графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков - неизвестно" , – добавили в "Доме".

В то же время, на канале уже отстранили всех причастных к производству программы, а также установили вероятного виновника инцидента.

"Дом" также публично обратился к СБУ с просьбой о помощи в проведении служебного расследования.