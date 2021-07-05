В МВД сообщили, что полицейские не включили камеру при задержании Брагара

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Герщенко отмечает необходимость установления всех обстоятельств задержания полицейскими народного депутата Евгения Брагара (фракция "СН"): депутат сдал анализ на возможное содержание наркотических веществ, в полной мере проверяются действия полицейских, сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается факта задержания народного депутата Брагара… Действительно, такой факт остановки был, сейчас проводится тщательная проверка действия двух полицейских, которые остановили автомобиль, за рулем которого был народных депутат" , - сказал Геращенко.

Он пояснил, что ошибка полицейских заключалась в том, что они изначально должны были включить видеокамеру.

"Они не включили камеры, которые необходимо было включить сразу с начала общения… У нас есть вопросы к полицейским, почему они так сделали", - сказал заместитель министра.

По словам Геращенко, Брагар сдал анализы, "в них исследуется содержание возможных наркотических веществ".

Замглавы МВД заверил, что поскольку депутат заявил, что в действиях полицейских были намеки на требования взятки, этот факт будет тщательно проверен.

"Если это подтвердится, они понесут суровую ответственность согласно закону, но я предлагаю дождаться заключения анализов и полной проверки", - сказал он.

В частности, по словам Геращенко, в настоящее время изучается история привлечения лиц к подобного рода ответственности этими полицейскими.

Кроме того, он отметил, что исходя из видеозаписи, в данном случае у депутата визуальных признаков опьянения не было.

Также Геращенко добавил, что глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко встретился с Брагаром и они обсудили возможность участия депутата в качестве потерпевшего по этому делу.