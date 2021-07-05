Данилов прокомментировал, готова ли Украина к нападению РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что В 2014 году Украина не была готова к наступлению России, так как кремлевские разведчики, сотрудники главных управлений и соответствующих ведомств уничтожали все, что можно было. В 2021 году ситуация кардинально изменилась, сообщает Деловая столица.

По его словам, ко всему подготовиться невозможно, но "к основным вызовам, которые можно оценить, Украина готова".

"Сейчас у нас все совсем по-другому" , — сказал Данилов в эфире телеканала "24 ".

Секретарь СНБО подчеркнул, что Россия — достаточно сильная по техническому обеспечению и последние годы вкладывала огромные деньги в свои войска.

"У них единственная доктрина, они с кем-то должны воевать, иначе у них очень быстро происходит развал, если нет внешнего врага" , — добавил Данилов.

Он считает, что у нашего государства другая армия и другое вооружение.