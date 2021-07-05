В Греции заявили, что будут признавать украинские COVID-сертификаты

Министр иностранных дел Никос Дендиас заявил, что Греция планирует признать украинские сертификаты вакцинации от COVID-19, сообщает УНИАН.

"Многие украинцы посещают Грецию как туристы. Я очень надеюсь, что и в этом году (посетят), поскольку мы признаем сертификаты COVID" , - сказал он.

Греция официально открыла границы для туристов из Украины еще с 14 мая 2021 года.

Также в мае этого года МИД Украины начал работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.