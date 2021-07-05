Автоматическое списание долгов со счетов: как это работает
Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей, сообщает Слово и дело.
Раньше эта процедура применялась только в отношении должников по алиментам, но теперь ее расширили на другие виды долгов. Полноценно процедура заработает уже с 6 июля.
Как раньше работала система списания долгов
Если кто-то задолжал деньги, в том числе алименты, это нужно доказать в суде. Если после решения суда должник не возвращает деньги, то начинает работать Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они могут добиться списания денег с банковских счетов должника. Но это сложная процедура: чтобы арестовать счета, их нужно найти, то есть разослать запросы во все 73 украинских банка – пакет документов по почте.
При этом банки могли не раскрыть информацию о состоянии счета должника. А если раскрыли, то исполнитель снова был вынужден отправлять по почте документы с требованием арестовать счета. За время этих процедур со счета уже могли снять все деньги.
Что теперь изменится
Во-первых, Национальный банк еще в феврале внес изменения в свои правила: теперь банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них.
В Министерстве юстиции отметили, что для самого должника тут тоже есть плюс: исполнитель будет знать, сколько средств на счету, и сможет арестовать только нужную сумму, а не все, что есть.
Во-вторых, Минюст принял приказ, согласно которому банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде – через Автоматизированную систему исполнительного производства.
Отметим, для списания средств, по-прежнему, нужно будет решение суда. Упрощается только сама процедура списания – она будет автоматизированной.
Какие виды долгов будут списывать автоматически
Раньше это было возможно только при задолженности за алименты, но теперь процедуру расширили на долги за:
- жилищно-коммунальные услуги;
- штрафы (в том числе, за нарушение правил дорожного движения);
- зарплаты.
Как будет проходить процедура списания средств
- государственный или частный исполнитель с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;
- банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;
- исполнитель с помощью АСИП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;
- банки арестовывают средства и сообщают об этом исполнителю;
- исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;
- банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;
- средства попадают к взыскателю долга.
Какие банки могут автоматически списывать долги со счетов
- ПриватБанк;
- Monobank;
- ТАСкомбанк;
- Окси Банк;
- Банк Восток;
- Индустриалбанк;
- ПроКредит Банк.
По данным Минюста, еще 44 банковских учреждения подключены к тестовому режиму, 11 банков находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования. Таким образом, в ближайшее время 62 из 73 банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.