Автоматическое списание долгов со счетов: как это работает

Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей, сообщает Слово и дело.

Раньше эта процедура применялась только в отношении должников по алиментам, но теперь ее расширили на другие виды долгов. Полноценно процедура заработает уже с 6 июля.

Как раньше работала система списания долгов

Если кто-то задолжал деньги, в том числе алименты, это нужно доказать в суде. Если после решения суда должник не возвращает деньги, то начинает работать Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они могут добиться списания денег с банковских счетов должника. Но это сложная процедура: чтобы арестовать счета, их нужно найти, то есть разослать запросы во все 73 украинских банка – пакет документов по почте.

При этом банки могли не раскрыть информацию о состоянии счета должника. А если раскрыли, то исполнитель снова был вынужден отправлять по почте документы с требованием арестовать счета. За время этих процедур со счета уже могли снять все деньги.

Что теперь изменится

Во-первых, Национальный банк еще в феврале внес изменения в свои правила: теперь банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них.

В Министерстве юстиции отметили, что для самого должника тут тоже есть плюс: исполнитель будет знать, сколько средств на счету, и сможет арестовать только нужную сумму, а не все, что есть.

Во-вторых, Минюст принял приказ, согласно которому банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде – через Автоматизированную систему исполнительного производства.

Отметим, для списания средств, по-прежнему, нужно будет решение суда. Упрощается только сама процедура списания – она будет автоматизированной.

Какие виды долгов будут списывать автоматически

Раньше это было возможно только при задолженности за алименты, но теперь процедуру расширили на долги за:

жилищно-коммунальные услуги;

штрафы (в том числе, за нарушение правил дорожного движения);

зарплаты.

Как будет проходить процедура списания средств

государственный или частный исполнитель с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;

банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;

исполнитель с помощью АСИП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;

банки арестовывают средства и сообщают об этом исполнителю;

исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;

банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;

средства попадают к взыскателю долга.

Какие банки могут автоматически списывать долги со счетов

ПриватБанк;

Monobank;

ТАСкомбанк;

Окси Банк;

Банк Восток;

Индустриалбанк;

ПроКредит Банк.

По данным Минюста, еще 44 банковских учреждения подключены к тестовому режиму, 11 банков находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования. Таким образом, в ближайшее время 62 из 73 банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.