Врачи предупреждают курильщиков о частых проблемах

Курение вызывает многие заболевания глаз, которые без должного лечения могут привести к необратимой потере зрения. Например, у курильщиков с большей вероятностью, чем у некурящих, развивается возрастная макулодистрофия — состояние, которое приводит к необратимой потере зрения, сообщает GreenPost.

У курильщиков также выше риск развития катаракты — помутнения хрусталика глаза, в результате которого нарушается пропускная способность глаза для световых лучей. Катаракта приводит к ухудшению зрения, и в этом случае операция является единственным способом восстановить зрение.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что курение также вызывает глаукому — состояние, при котором повышается внутриглазное давление и может ухудшиться зрение.

Кроме того, взрослые курильщики чаще страдают от потери слуха.