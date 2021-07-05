Вместо Миная в чемпионате Украины может сыграть Перемога. Похоже на зраду

Сегодняшний день принес несколько необычных новостей с отечественных полей. Утром стало известно, что матч Динамо и Шахтера за Суперкубок перенесли. Также в понедельник должны сформировать состав всех трех лиг футбола Украины, чтобы во вторник провести жеребьевку. Ее уже дважды переносили, а виновником задержки является донецкий Олимпик, сообщает Сегодня.

Дело в том, что владелец клуба Владислав Гельзин никак не может определиться, продолжать ли ему финансировать команду или снимать с соревнований. В прошлом сезоне донецкий коллектив занял 13-е место в Премьер-лиге, сохранив там прописку. Однако, если Олимпик не останется в УПЛ, то его место в элите займет Минай.

Напомним, президента Олимпика изгнали из футбола на пять лет.

В свою очередь, если закарпатский клуб таким способом вернется в высший дивизион, то его место в Первой лиге чемпионата страны займет... Перемога из Днепра. Этот коллектив, который финишировал лишь девятым в группе Б Второй лиги (третьего по уровню дивизиона), – единственный, кто откликнулся на предложение повыситься в классе.