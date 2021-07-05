Песков сообщил, как Путин пишет статью об Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин самостоятельно работает над статьей об Украине, которую он анонсировал во время прямой линии. Опубликовать ее обещают, как только она будет готова, сообщает Страна.ua.

"Никакой помощи не нужно, президент сам работает над этой статьей, как только она будет готова, мы ее опубликуем" , - сказал Дмитрий Песков.

Комментируя возможность выпуска полного издания сочинений Путина, Песков заявил, что все речи, интервью и статьи и так доступны всем желающим.