Даже одна доза AstraZeneca, Pfizer и Moderna защищает – медики

Даже одна доза вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna и Oxford-AstraZeneca обеспечивает уровень защиты "от хорошего до отличного" против симптомов коронавирусной инфекции (и тяжелых исходов), которая вызвана четырьмя распространенными ныне штаммами, включая дельту, сообщает Лига.net.

Д﻿ве дозы, "вероятно", обеспечат куда более сильную защиту, пишут в препринте медики Канады.

Дельта вытесняет или уже вытеснила в разных странах штаммы-конкуренты.

В провинции Онтарио была поднята база данных с середины декабря 2020-го по конец весны 2021 года, куда вошло более 421 000 случаев ковида. У 9,7% болезнь вызвали различные мутанты SARS-CoV-2 – альфа ("британский"), бета ("южноафриканский"), гамма ("бразильский") и дельта ("индийский"). Зафиксировано >14 000 лиц с госпитализацией или смертью.

Эфективность одной дозы "пфайзера" и "модерны" против симптомов дельта-ковида была ниже, чем против альфы, но вот доза "астразенеки" одинаково предотвращала симптоматическую болезнь от этих штаммов.

Две дозы "пфайзера" повысили защиту от дельты до уровней, как с альфой и бета/гаммой.

Эффективность одной дозы всех трех вакцин против госпитализации или смерти от этих штаммов в целом была выше, чем против симптомов ковида.

В частности, эффективность вакцины против тяжелых исходов с дельтой после одной дозы "пфайзера", "модерны" и "астразенеки" составила у авторов исследования 78%, 96% и 88% соответственно.